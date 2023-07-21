Кайл Уолкер хочет переговорить с "Баварией"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заинтересован в переговорах с "Баварией".
По информации Sky Sports, "Бавария" ведет переговоры с "Сити" уже несколько недель. И хотя компромисс пока не достигнут, в Мюнхене уверены в заключении сделки.
Ожидается, что на текущей неделе представители двух клубов проведут очную встречу в Японии, где и "Бавария", и "Сити" гостят в рамках подготовки к новому сезону.
Самому Уолкеру "Бавария" собирается предложит контракт на два года с опцией продления на третий, тогда как "Сити" готов продлить действующий контракт Кайла, от которого остается год, только на 12 месяцев.
Как бы то ни было, 33-летний англичанин находит вариант с переходом в "Баварию" интересным и хотел бы обсудить условия трансфера.
21.07.2023 18:00
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