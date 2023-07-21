"Бернли" подписал Редмонда

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" подписал свободным агентом вингера Натана Редмонда.

Редмонд заключил с "Бернли" двухлетний контракт с опцией продления на третий год, став пятым новичком команды Венсана Компани в это трансферное окно.



За плечами у Натана солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге — свыше 250 матчей, сыгранных за "Саутгемптон", "Норвич" и "Бирмингем".



На сезон 2022/23 Редмонд отлучился в турецкий "Бешикташ", где 29-летний англичанин забил шесть голов в 28 матчах.



"Я всегда хотел снова сыграть в Премьер-Лиге. Проект "Бернли" соответствует моим амбициям. Мне кажется, этот тренерский штаб способен улучшить мою игру и видит, какую пользу я могу принести на поле и за его пределами. Кажется, мы идеально подходим друг другу", — сообщил Редмонд.