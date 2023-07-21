Постекоглу напрягает ситуация с Кейном

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признал, что его напрягает ситуация с нападающим Харри Кейном.

Этим летом "Тоттенхэм" отклонил уже два предложения "Баварии" о покупке Кейна, который, если верить слухам, не будет продлевать свой истекающий через год контракт со "шпорами".



Предполагается, что Кейн открыт к переезду в Мюнхен, хотя и не будет требовать трансфера. Поэтому Постекоглу чувствует, что угроза лишиться своего лучшего игрока является для него реальной.



"Если честно, я не расслаблен насчет этого. Это не та вещь, насчет которой можно сказать: "Да все равно, случится это или нет". Это очень важно для этого клуба — не только для команды, но и для футбольного клуба. Он является такой важной фигурой".



"И хотя я не думаю об этом каждый день, потому что мне нужно заботиться о многих других вещах, мне известно, что каждый раз, когда я разговариваю с вами, первым делом вы спросите насчет Харри. Поэтому приходится с этим мириться".



"Думаю, каждый заинтересованный не хочет, чтобы это продолжалось слишком долго. Не думаю, что это было бы хорошо для каждого. Не думаю, что это было бы хорошо для Харри. Не думаю, что это было бы хорошо для клуба, потому что нам нужна концентрация как у лазера".



"С другой стороны, я не хочу устанавливать какой-либо дедлайн, потому что это только увеличит давление. У всего, что происходит, должны быть правильные причины", — цитирует Постекоглу Evening Standard.