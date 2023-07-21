Де Хеа отказал "Интеру"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказался от перехода в "Интер" ради возвращения в Ла Лигу.

Контракт Де Хеа с "Юнайтед" истек в конце июня. "Красные дьяволы" сами решили не продлевать сотрудничество с Давидом, на место которого был приглашен Андре Онана.



Онана завершил свой переход в "Юнайтед" стоимостью 47.2 млн. фунтов накануне, и весьма иронично, что на место 27-летнего камерунца "Интер" попытался пригласить Де Хеа.



По информации Daily Mirror, Де Хеа отказался присоединиться к "Интеру" свободным агентом, потому что планирует вернуться на родину после 12 лет перерыва.



Де Хеа открыт к предложениям клубов Ла Лиги и надеется получить контракт с зарплатой в 167,000 фунтов в неделю "чистыми", тогда как "Интер" был готов платить Давиду в два раза меньше.



В результате "Интер" переключил свое внимание с 32-летнего испанца на Анатолия Трубина из "Шахтера" и Янна Зоммера из "Баварии".