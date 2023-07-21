"Сити" не близок к покупке Гвардиола

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Макс Эберль заявил, что "Манчестер Сити" не близок к покупке защитника Йошко Гвардиола.

На днях трансферный гуру Фабрицио Романо заявил, что "Сити" согласовал с "РБ Лейпциг" стоимость Гвардиола, а сам Йошко уже начал проходить медобследование.



Накануне Романо поправил себя, на сей раз сообщив, что устная договоренность двух клубов достигнута, но Гвардиол пока не получал зеленый свет для прохождения медобследования.



В реальности дела обстоят несколько иначе, нежели бы хотелось фанатам "Сити". "РБ Лейпциг" пока не соглашался отпускать 21-летнего хорвата.



"Факт в том, что "Манчестер Сити" хотел бы его заполучить. В данный момент мы все еще очень далеки от компромисса".



"Трансфер Собослаи (в "Ливерпуль") обеспечил нам финансовую безопасность. Нам не нужны деньги. Мы бы предпочли сохранить Йошко".



"Мы не тот клуб, который все блокирует. Мы прозрачно ведем свои дела. Но у нас есть свои идеи, и мы хотим их реализовывать", — сообщил Эберль Sky Germany.