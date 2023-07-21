"Фиорентина" не получала предложений по Амрабату

Спортивный директор "Фиорентины" Джо Бароне заявил, что его клуб пока не получал предложений от "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Софьяна Амрабата.

Sky Sports может подтвердить, что "Юнайтед" заинтересован в приобретении Амрабата, однако этот трансфер зависит от продаж.



Пока у "красных дьяволов" не ладится с избавлением от балласта, поэтому 26-летний марокканец начал готовиться к новому сезоне вместе с "Фиорентиной".



"Софи очень близок ко мне, он говорит по-английски, и я слышу его каждый день. Насчет него не поступало официальных предложений, я сказал ему приехать сосредоточенным на "Фиорентине", его мысли должны быть об игре за "фиалок", — сообщил Бароне Sky in Italy.