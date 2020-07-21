Тен Хаг не хочет, чтобы Магуайр уходил из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сказал Харри Магуайру, что не желает, чтобы защитник уходил из клуба этим летом.

На прошлой неделе 30-летний Магуайр объявил, что Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку, новым обладателем которой стал полузащитник Бруну Фернандеш.



Лишение Магуайра повязки подстегнуло спекуляции насчет ухода Харри из "Юнайтед" этим летом. Практически сразу свое предложение насчет аренды экс-игрока "Лестера" сделал "Вест Хэм", но "красные дьяволы" ответили отказом.



Однако Тен Хаг не хочет, чтобы Магуайр уходил из "Юнайтед". По информации talkSPORT, Эрик лично сказал Харри об этом, а свое решение насчет повязки объяснил тем, что желает лично выбрать капитана, а не довольствоваться решением своего предшественника Оле Гуннара Сульшера.



Сам Магуайр хочет играть больше, особенно в сезоне, предшествующем Евро-2024, однако Харри расслаблен насчет сложившейся ситуации и не будет спешить с решением насчет своего будущего.