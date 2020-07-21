Тен Хаг не хочет, чтобы Магуайр уходил из МЮ

Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сказал Харри Магуайру, что не желает, чтобы защитник уходил из клуба этим летом.

На прошлой неделе 30-летний Магуайр объявил, что Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку, новым обладателем которой стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Лишение Магуайра повязки подстегнуло спекуляции насчет ухода Харри из "Юнайтед" этим летом. Практически сразу свое предложение насчет аренды экс-игрока "Лестера" сделал "Вест Хэм", но "красные дьяволы" ответили отказом.

Однако Тен Хаг не хочет, чтобы Магуайр уходил из "Юнайтед". По информации talkSPORT, Эрик лично сказал Харри об этом, а свое решение насчет повязки объяснил тем, что желает лично выбрать капитана, а не довольствоваться решением своего предшественника Оле Гуннара Сульшера.

Сам Магуайр хочет играть больше, особенно в сезоне, предшествующем Евро-2024, однако Харри расслаблен насчет сложившейся ситуации и не будет спешить с решением насчет своего будущего.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 783

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kagawa 21.07.2023 13:05 # kagawa
    Дэбил чтоли

    (ответить)

  2. alexomck 21.07.2023 13:00 # alexomck
    Он и про Роналду изначально что-то подобное вещал. Тоже толераст на публику, аки Гвардиола с Клоппом.

    (ответить)

  3. quavo 21.07.2023 12:56 # quavo
    Чето лысый реально моросит, похрду в след сезоне вернемся в отсосалово

    (ответить)

  4. mansoor 21.07.2023 12:17 # mansoor
    Конечно же он хочет чтобы он остался. Потому что нужен козёл опущения в команде.
    А так Слава Великим Войнам Украины.
    Позор русским оккупантам, вечный позор.

    (ответить)

  5. forester 21.07.2023 12:04 # forester
    Мы все этого не хотим, Эрик, мы все…

    God bless Maguire

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: