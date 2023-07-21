Руни ожидает, что Райс станет лидером "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ожидает, что полузащитник Деклан Райс станет не только ключевым игроком, но и лидером "Арсенала".

В минувший уикенд Райс завершил свой переход из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, что делает Деклана самым дорогим английским игроком всех времен.



В "Вест Хэме" Райс исполнял роль капитана, и Руни думает, что 24-летний англичанин будет проявлять себя лидером и в новой команде.



"Думаю, он может стать тем, кто будет лидером этой команды "Арсенала".



"Я видел, как Фрэнк Лэмпард сказал, что Деклан мог бы стать капитаном "Челси" на следующие 10 лет, если бы перешел туда".



"Думаю, он может стать таковым для "Арсенала". Кажется, у него есть этот характер, и я убежден, он станет игроком огромной важности для "Арсенала", — цитирует Руни The Independent.