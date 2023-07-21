"Форест" готов отказаться от покупки Дина Хендерсона

Дин Хендерсон "Ноттингем Форест" готов отказаться от приобретения голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Хендерсон сразу же утвердился первым номером "Форест" после своего перехода к "лесникам" на правах аренды прошлым летом, однако в январе Дин получил тяжелую травму и на вторую половину сезона уступил место в воротах прибывшему из ПСЖ Кейлору Навасу.

Ранее ожидалось, что неудачная для Хендерсона вторая половина сезона не помешает постоянному трансферу Дина, однако TEAMtalk утверждает, что "Форест" может отказаться от покупки 26-летнего англичанина.

Вместо Хендерсона "Форест" может выкупить 36-летнего Наваса, который сыграл ключевую роль в продлении клубом прописки в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" хочет за Хендерсона 20-30 миллионов фунтов, тогда как Навас обошелся бы гораздо дешевле, учитывая свой возраст и истекающий через год контракт.

"Лесники" осведомлены, что ПСЖ хочет избавиться от Наваса, но пока не имеет предложений по костариканскому ветерану.


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2023 10:00

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