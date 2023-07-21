"Форест" готов отказаться от покупки Дина Хендерсона

"Ноттингем Форест" готов отказаться от приобретения голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Хендерсон сразу же утвердился первым номером "Форест" после своего перехода к "лесникам" на правах аренды прошлым летом, однако в январе Дин получил тяжелую травму и на вторую половину сезона уступил место в воротах прибывшему из ПСЖ Кейлору Навасу.



Ранее ожидалось, что неудачная для Хендерсона вторая половина сезона не помешает постоянному трансферу Дина, однако TEAMtalk утверждает, что "Форест" может отказаться от покупки 26-летнего англичанина.



Вместо Хендерсона "Форест" может выкупить 36-летнего Наваса, который сыграл ключевую роль в продлении клубом прописки в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" хочет за Хендерсона 20-30 миллионов фунтов, тогда как Навас обошелся бы гораздо дешевле, учитывая свой возраст и истекающий через год контракт.



"Лесники" осведомлены, что ПСЖ хочет избавиться от Наваса, но пока не имеет предложений по костариканскому ветерану.