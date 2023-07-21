Антонио стал целью для "Аль-Иттифака"

"Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио.

Ранее на текущей неделе "Аль-Иттифак" согласовал приобретение 33-летнего капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.



По информации Sky Sports, еще одной целью возглавляемого Стивеном Джеррардом клуба является Антонио. Саудиты уже вступили в переговоры с Мичейлом, но пока процесс находится в начальной стадии.



Антонио уже 33 года, а от его контракта остается 12 месяцев, поэтому "Вест Хэм" готов отпустить выступающего за сборную Ямайки англичанина по правильной цене.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Антонио отметился 21 появлением в стартовом составе "Вест Хэма", забив пять голов и отдав три результативные передачи.