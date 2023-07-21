"Ньюкасл" близок к покупке Ливраменто за 30 млн. фунтов
"Ньюкасл" близок к покупке крайнего защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто.
В прошлом месяце пресса сообщала, что у "Ньюкасла" и "Саутгемптона" существуют большие разногласия в оценке стоимости Ливраменто, из-за чего сделка находится под угрозой.
Однако скорый отъезд вингера Аллана Сен-Максимена в Саудовскую Аравию помог "Ньюкаслу" улучшить свое предложение по Ливраменто, и The Guardian ожидает, что Тино достанется "сорокам" за 30 миллионов фунтов.
Стоит отметить, что "Челси" до сих пор принадлежит опция обратного выкупа Ливраменто, и ранее в июле пресса сообщала, что "синие" задумываются о возвращении Тино, но теперь похоже на то, что 20-летний англичанин свяжет свое будущее с "Ньюкаслом".
Ливраменто способен сыграть на обоих флангах обороны, что весьма пригодится вышедшему в Лигу Чемпионов "Ньюкаслу", который также находится на пороге приобретения вингера "Лестера" Харви Барнса за 38 млн. фунтов.
21.07.2023 08:00
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Последние комментарии:
до травмы был норм, но как он после крестов будет - хз
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он же всего 2 матча сыграл, 13 месяцев лечился, ничего не добился ничего не показал, 20 лет, какие 30 млн. фунтов ? странный рынок нынче, таких как он в Италии, Германии, Испании, Франции, Португалии пачками и стоят они максимум млн. 10, очень талантливые 15, при том что еще вызываются в свои основные сборные, играют каждую неделю в клубе и имеют практику еврокубков хотя бы пару лет. А тут сходу 30 млн. Очень странно.
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