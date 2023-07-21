"Ньюкасл" близок к покупке Ливраменто за 30 млн. фунтов

"Ньюкасл" близок к покупке крайнего защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто.

В прошлом месяце пресса сообщала, что у "Ньюкасла" и "Саутгемптона" существуют большие разногласия в оценке стоимости Ливраменто, из-за чего сделка находится под угрозой.



Однако скорый отъезд вингера Аллана Сен-Максимена в Саудовскую Аравию помог "Ньюкаслу" улучшить свое предложение по Ливраменто, и The Guardian ожидает, что Тино достанется "сорокам" за 30 миллионов фунтов.



Стоит отметить, что "Челси" до сих пор принадлежит опция обратного выкупа Ливраменто, и ранее в июле пресса сообщала, что "синие" задумываются о возвращении Тино, но теперь похоже на то, что 20-летний англичанин свяжет свое будущее с "Ньюкаслом".



Ливраменто способен сыграть на обоих флангах обороны, что весьма пригодится вышедшему в Лигу Чемпионов "Ньюкаслу", который также находится на пороге приобретения вингера "Лестера" Харви Барнса за 38 млн. фунтов.