Мерто: "Онана был приоритетным вариантом "Юнайтед"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто заверил, что вовсе не Джордан Пикфорд из "Эвертона", а именно Андре Онана был приоритетной целью его клуба среди голкиперов.

Ранее в июле появилась информация, что "Юнайтед" сосредоточился на переговорах с "Интером" по Онана лишь после того, как "Эвертон" затребовал у "красных дьяволов" 70 миллионов фунтов за Пикфорда.



С переходом в "Юнайтед" связывали и других вратарей, включая, например, Яна Облака из "Атлетико", однако после оформления трансфера Онана стоимостью 47.2 млн. фунтов Мерто не упустил возможность опровергнуть все эти слухи.



"Андре был нашим приоритетным вариантом на роль нового голкипера для "Манчестер Юнайтед", он в точности соответствует правильному в плане технических атрибутов и характера профилю. Он добивался успеха на протяжении своей карьеры, и мы знаем, что Андре добавит победного духа создаваемой нами команде".



"Он уже является одним из лучших голкиперов в мире, и мы твердо уверены, что в свои 27 лет он все еще способен прибавить в предстоящие годы", — сообщил Мерто официальному веб-сайту "Юнайтед".