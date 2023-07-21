Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" готовит стартовое предложение по Расмусу Хейлунду. Марко Верратти стал целью для "Ливерпуля". Неназванного игрока Премьер-Лиги обвиняют в изнасиловании. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Манчестер Юнайтед" готовится выдвинуть стартовое предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда. (Fabrizio Romano)
"Юнайтед" ускорился в переговорах о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Daily Express)
Бывший голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа отказался заменить Андре Онана в "Интере". (Duncan Castles)
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер сказал своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, что хочет перейти в "Баварию". (Sky Sport Germany)
"Сити" может приобрести нападающего "Лиона" Брэдли Бракола в случае расставания с Риядом Махрезом. (90min)
В случае продажи нападающего Килиана Мбаппе ПСЖ сразу же купит полузащитника "Сити" Бернарду Силву. (Mundo Deportivo)
"Сити" решил составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Ньюкаслу" в борьбе за полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (TMW)
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти является целью для "Ливерпуля". (The Guardian)
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей стал целью для "Аль-Ахли". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" рассматривает полузащитников Конора Галлахера из "Челси" и Дугласа Луиса из "Астон Виллы" на замену Пьер-Эмилю Хейбьергу, который является целью для "Атлетико". (Daily Mail)
Дугласа Луиса также хочет "Арсенал". (The Sun)
"Вест Хэм" интересуется полузащитником "Монако" Юссуфом Фофана. (Sky Sports)
"Вест Хэм" близок к покупке 19-летнего вингера "Сити" Карлоса Боржеса за 14 млн. фунтов. (The Guardian)
"Вест Хэм" сохраняет интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройе. (The Guardian)
"Севилья" готова продать нападающего Юссефа Эн-Несири, которым в прошлом интересовался "Вест Хэм". (Daily Express)
"Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Лидс" интересуются нападающим "Милана" Дивоком Ориги, которого также хочет "Аль-Иттифак". (Football Insider)
Другое
За последние два года продажи воспитанников своей академии принесли "Сити" 120 миллионов фунтов. (The Telegraph)
Девушка пожаловалась на изнасилование звездой Премьер-Лиги восемь лет назад. Игрок снял процесс на видео и затем показывал друзьям. (Daily Mail)
Игрок женской команды "Астон Виллы" Алиша Леманн стала первой в истории женщиной на обложке журнала SWM. (The Sun)
Один рекламный пост в инстаграме экс-нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду стоит 1.8 млн. фунтов. (The Sun)
21.07.2023 06:00
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Девушка пожаловалась на изнасилование звездой Премьер-Лиги восемь лет назад. Игрок снял процесс на видео и затем показывал друзьям. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/101676/
Где она была эти 8 лет?
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Замороженные пельмени положить в кастрюлю с большим количеством (4 литра/1 килограмм пельменей) кипящей подсоленной воды. Добавить специи, варить 7 минут до момента, когда вареные пельмени начнут всплывать. После этого варить еще 3-4 минуты
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Где новости Ньюкасла?
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