"Вест Хэм" готовит предложение по Уорд-Проузу

"Вест Хэм" готовит предложение о покупке капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Всю свою карьеру до сих пор 28-летний Уорд-Проуз провел в "Саутгемптоне", но вылет "святых" из Премьер-Лиги означает, что Джеймс с высокой вероятностью покинет родной клуб.



"Саутгемптон" оценивает Уорд-Проуза в 40 миллионов фунтов, однако в "Вест Хэме" надеются, что переговоры о покупке полузащитника сборной Англии пройдут гладко, сообщает The Guardian.



Дело в том, что "Вест Хэм" готов включить в сделку по Уорд-Проузу своего полузащитника Флинна Даунса — "Саутгемптон" получит и деньги, и прямую замену для своего капитана, и такой вариант выглядит устраивающим все стороны.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес является большим поклонником таланта Уорд-Проуза, а сам Джеймс заинтересован в переходе к "молотобойцам", несмотря на интерес со стороны "Фулхэма".



Приглашение Уорд-Проуза помогло бы "Вест Хэму" восполнить потерю Деклана Райса, проданного в "Арсенал" за 105 млн. фунтов.



Помимо Уорд-Проуза, на радаре у лондонского клуба находятся другие полузащитники, включая Конора Галлахера из "Челси", Дениса Закариа из "Ювентуса", Скотта Мактоминея из "Манчестер Юнайтед" и Амаду Онана из "Эвертона".