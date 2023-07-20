Бруну Фернандеш — новый капитан "Юнайтед"

Полузащитник Бруну Фернандеш был назначен новым капитаном "Манчестер Юнайтед".

На днях Харри Магуайр подтвердил, что главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку, которую самый дорогой защитник в мире носил в "Юнайтед" с января 2020.



Ранее Тен Хаг объявил, что капитан на сезон 2023/24 будет назначен им лично, а не выбран посредством голосования игроков команды.



И вот сегодня "Юнайтед" огласил выбор Тен Хага. Как и ожидалось, повязка досталась Фернандешу, который забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи в 185 матчах за "красных дьяволов" после своего перехода в клуб в 2020 году.



Добавим, в минувшем сезоне 28-летний португалец 45 раз надевал капитанскую повязку, подменяя Магуайра, который перестал быть основным игроком "Юнайтед".