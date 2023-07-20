Бруну Фернандеш — новый капитан "Юнайтед"
Полузащитник Бруну Фернандеш был назначен новым капитаном "Манчестер Юнайтед".
На днях Харри Магуайр подтвердил, что главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку, которую самый дорогой защитник в мире носил в "Юнайтед" с января 2020.
Ранее Тен Хаг объявил, что капитан на сезон 2023/24 будет назначен им лично, а не выбран посредством голосования игроков команды.
И вот сегодня "Юнайтед" огласил выбор Тен Хага. Как и ожидалось, повязка досталась Фернандешу, который забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи в 185 матчах за "красных дьяволов" после своего перехода в клуб в 2020 году.
Добавим, в минувшем сезоне 28-летний португалец 45 раз надевал капитанскую повязку, подменяя Магуайра, который перестал быть основным игроком "Юнайтед".
20.07.2023 23:00
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Последние комментарии:
этого провокатора кэпом назначать.. ну такое
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В мю капитаны всегда были пидорасами - магваир стало быть исключение.
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Наныл
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Какой клуб такие и капитаны.
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Ну е6аная плакса - наилучший варик))
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