Бруну Фернандеш — новый капитан "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник Бруну Фернандеш был назначен новым капитаном "Манчестер Юнайтед".

На днях Харри Магуайр подтвердил, что главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку, которую самый дорогой защитник в мире носил в "Юнайтед" с января 2020.

Ранее Тен Хаг объявил, что капитан на сезон 2023/24 будет назначен им лично, а не выбран посредством голосования игроков команды.

И вот сегодня "Юнайтед" огласил выбор Тен Хага. Как и ожидалось, повязка досталась Фернандешу, который забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи в 185 матчах за "красных дьяволов" после своего перехода в клуб в 2020 году.

Добавим, в минувшем сезоне 28-летний португалец 45 раз надевал капитанскую повязку, подменяя Магуайра, который перестал быть основным игроком "Юнайтед".


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. b84 21.07.2023 00:14 # b84
    этого провокатора кэпом назначать.. ну такое

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  2. moneymaker 20.07.2023 23:59 # moneymaker
    В мю капитаны всегда были пидорасами - магваир стало быть исключение.

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  3. hust 20.07.2023 23:34 # hust
    Наныл

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  4. superglor 20.07.2023 23:12 # superglor
    Какой клуб такие и капитаны.

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  5. narcot 20.07.2023 23:10 # narcot
    Ну е6аная плакса - наилучший варик))

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