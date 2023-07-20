"Юнайтед" объявил о покупке Онана

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Интера" Андре Онана. Трансфер оценивается в 47.2 млн. фунтов, включая бонусы.

Пройдя медобследование, Онана связал свое будущее с "Юнайтед" до июня 2028. Подписанный контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

За свою клубную карьеру Онана провел 255 матчей, в которых сохранил свои ворота на замке 104 раза.

До перехода в "Интер" год назад Андре успел выиграл три титула Эредивизии и два Кубка Голландии с "Аяксом", где ему довелось поработать с нынешним наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.

В своем единственном сезоне на "Сан-Сиро" 27-летний камерунец завоевал Кубок Италии, а также установил рекорд по количеству "сухих" матчей в одном розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Присоединиться к "Юнайтед" — это невероятная честь, и я упорно трудился всю свою жизнь ради этого момента, преодолевая много препятствий на пути. Выйти на "Олд Траффорд", чтобы защищать наши ворота и приносить пользу команде, будет очередным удивительным опытом. Это начало нового приключения для меня, вместе со своими новыми партнерами по команде и новыми амбициями, за которые я буду сражаться".

"Манчестер Юнайтед" обладает длинной историей невероятных голкиперов, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое наследие в предстоящие годы. Я в восторге от возможности снова поработать с Эриком Тен Хагом, и мне не терпится сыграть свою роль в успехе, к которому, как я знаю, он настроен привести этот великий футбольный клуб", — сообщил Онана.

Добавим, выступать за "Юнайтед" Онана будет под 24-м номером. В роли основного голкипера "красных дьяволов" Андре заменит Давида Де Хеа, чей контракт истек в конце июня.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2023 22:00

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  1. deman82 20.07.2023 22:47 # deman82
    Зоозащитники устроили в Москве поножовщину из-за брошенной собаки


    В Москве на днях произошла история дикая, но, к сожалению, обыденная. Началось все с того, что компания москвичей, прогуливающаяся в Бирюлевском дендропарке, заприметила привязанную к дереву собаку. Пёс надрывно скулил, хозяина поблизости не было. Заподозрив, что животное брошено на произвол судьбы, один из отдыхающих связался с зоозащитниками. Волонтеры кинули клич в соцсетях, чтобы найти владельцев псины, которая явно выглядела ухоженной. Хозяина вычислили быстро. Им оказался местный житель. Зооактивисты вместе с компанией, нашедшей животное, пришли к нему домой и привели собаку, полагая, что та оказалась в лесу по стечению обстоятельств. Такое бывает.

    Но оказалось, что москвич намеренно её бросил. Надоела она ему, понимаете ли. И забрать животное отказался. Началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку с участием 10 человек. Один из зоозащитников выхватил нож и нанёс нерадивому собаковладельцу удары в руку и шею. Тот, в свою очередь, также достал нож и ранил им противника в руку. Участники драки сами вызвали «скорую» и полицию. Пострадавших отправили в разные больницы. За осиротевшей собакой приехал сотрудник одного из приютов и забрал бедняжку. Если повезёт, то для неё найдётся новая семья. Вменяемая и ответственная. Но сама ситуация из разряда упасть-не встать.

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  2. tyhonovecky 20.07.2023 22:33 # tyhonovecky
    Балять и эти свинопидарасы называют еще кого то нацистами, сука это кринге пи3дос, ебанные свинособаки, биомусор е6анный….Пользователь получил предупреждение

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  3. quavo 20.07.2023 22:28 # quavo
    В рот я ебал нигров на воротах, хуйланд и нигер это обсер

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  4. alexomck 20.07.2023 22:28 # alexomck
    онана - банана

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  5. sausage 20.07.2023 22:24 # sausage
    Ну и дураки. Нигер на воротах - такое себе, пусть даже и с прогрессивным стилем игры. Тен Хагу конечно нужен вратарь, умеющий сделать первый пас, сыграть последнего заща и тд, но он всё это неплохо делал в Италии, а там мало кто прессует на трети поля соперника. А вообще интересно будет посмотреть.

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  6. ian 20.07.2023 22:17 # ian
    Лучше любого игрока Чавски

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  7. mufc1994 20.07.2023 22:16 # mufc1994
    https://t.me/boris_rozhin/92669

    Наелись и спят

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  8. electric 20.07.2023 22:09 # electric
    Де гей надоил дьяволят, теперь и олала надоит. Эхехеххе

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  9. turist 20.07.2023 22:04 # turist
    Удачи

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