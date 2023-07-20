"Юнайтед" объявил о покупке Онана

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Интера" Андре Онана. Трансфер оценивается в 47.2 млн. фунтов, включая бонусы.

Пройдя медобследование, Онана связал свое будущее с "Юнайтед" до июня 2028. Подписанный контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



За свою клубную карьеру Онана провел 255 матчей, в которых сохранил свои ворота на замке 104 раза.



До перехода в "Интер" год назад Андре успел выиграл три титула Эредивизии и два Кубка Голландии с "Аяксом", где ему довелось поработать с нынешним наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.



В своем единственном сезоне на "Сан-Сиро" 27-летний камерунец завоевал Кубок Италии, а также установил рекорд по количеству "сухих" матчей в одном розыгрыше Лиги Чемпионов.



"Присоединиться к "Юнайтед" — это невероятная честь, и я упорно трудился всю свою жизнь ради этого момента, преодолевая много препятствий на пути. Выйти на "Олд Траффорд", чтобы защищать наши ворота и приносить пользу команде, будет очередным удивительным опытом. Это начало нового приключения для меня, вместе со своими новыми партнерами по команде и новыми амбициями, за которые я буду сражаться".



"Манчестер Юнайтед" обладает длинной историей невероятных голкиперов, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое наследие в предстоящие годы. Я в восторге от возможности снова поработать с Эриком Тен Хагом, и мне не терпится сыграть свою роль в успехе, к которому, как я знаю, он настроен привести этот великий футбольный клуб", — сообщил Онана.



Добавим, выступать за "Юнайтед" Онана будет под 24-м номером. В роли основного голкипера "красных дьяволов" Андре заменит Давида Де Хеа, чей контракт истек в конце июня.