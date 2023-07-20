"Бернли" приобрел Траффорда у "Сити"

"Бернли" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда ориентировочной стоимостью в 19 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Траффорд заключил с "Бернли" контракт на четыре года и стал рекордным приобретением в истории клуба с "Терф Мур", перекрыв трансферы Криса Вуда в 2017 и Бена Гибсона в 2018 по 15 млн. фунтов.



Как отмечает BBC, "Сити" получил опцию обратного выкупа Траффорда, а также право на 20 процентов с последующей перепродажи 20-летнего англичанина "Бернли".



Траффорд находился в системе "Сити" с 12 лет, но за первую команду "горожан" так и не дебютировал. Своего пока что главного успеха в карьере Джеймс добился ранее этим летом, выиграв с молодежной сборной Англии Чемпионат Европы U-21 без единого пропущенного гола.



Официальный дебют Траффорда за "Бернли" назначен на матч первого тура Премьер-Лиги против "Сити" 11 августа.



"Мы подписали крайне талантливого молодого человека. Не только талантливого, но и с отличным характером".



"Джеймс очень выразительный, уверенный в себе зрелый молодой человек. Большинство людей видели, чего он пока что добился в своей карьере, и видели его уровень таланта".



"Мы предвкушаем его дальнейшее развитие, повышение его мастерства. Он уже сделал так много, и нам интересно, как далеко он сможет зайти", — сообщил Компани.