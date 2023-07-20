Матсен хочет остаться в "Челси"

Левый защитник Ян Матсен заявил, что хочет остаться в "Челси" на предстоящий сезон.

Сезон 2022/23 Матсен провел в "Бернли" на правах аренды, забив четыре гола в 39 матчах и завоевав с "бордовыми" титул Чемпионшипа.



Ранее ожидалось, что "Бернли" попытается вернуть Матсена. Также 21-летнего голландца связывают с переходом в "Ноттингем Форест" и "Вест Хэм".



Однако сам Матсен надеется заслужить место в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и первый шаг к этому Ян уже сделал, отметившись дублем в предсезонном матче против "Рексема" (5:0).



"Я стараюсь проявить себя как можно лучше. Это все, что я могу. Конечно, я хочу остаться. Если я буду доказывать это каждый день на тренировках и упорно трудиться в матчах, тогда они решат. Надеюсь, я останусь здесь", — цитирует Матсена Daily Mail.