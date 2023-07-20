"Астон Вилла" договорилась о покупке Диаби

"Астон Вилла" достигла принципиальной договоренности с "Байером" о приобретении вингера Муссы Диаби.

По информации Sky Sport Germany, "Байер" согласился отпустить Диаби в "Виллу" за 50 миллионов евро (43 млн. фунтоВ) плюс бонусы. Сейчас два клуба обсуждают заключительные детали сделки.



Таким образом, "Вилла" обходит саудовской "Аль-Наср", который только сегодня выдвинул свое новое предложение по 24-летнему игроку сборной Франции.



Сам Диаби предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге и находится в предвкушении совместной работы с главным тренером бирмингемского клуба Унаи Эмери.