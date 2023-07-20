"Аль-Ахли" предложил Силве контракт на 40 млн. фунтов

Марку Силва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии предложил главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве двухлетний контракт стоимостью 40 миллионов фунтов.

Ранее в июле стало известно, что Силва не соглашается продлевать сотрудничество с "Фулхэмом", потому что недоволен амбициями своего клуба.

С тех пор "Фулхэм" так и не совершил никаких приобретений, а лучший бомбардир команды в лице Александара Митровича настаивает на своем трансфере в "Аль-Хиляль".

Этой ситуацией решил воспользоваться "Аль-Ахли", сделав Силве роскошное предложение. Саудовский клуб направил свою делегацию в Лондон на переговоры с агентом Марку и надеется на быстрый ответ.

Этим летом "Аль-Ахли" уже подписал нападающего Роберто Фирмино, а сейчас работает над трансферами Рияда Махреза и Аллана Сен-Максимена.

Sky Sports добавляет, что действующий контракт Силвы, истекающий через год, предусматривает отступные в районе 6 млн. фунтов.


Метки Аль-Ахли, Силва, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2023 18:00

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