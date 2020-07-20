Кейн не подпишет новый контракт с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не подпишет новый контракт со своим клубом.

Как известно, от действующего контракта Кейна остается только один год, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не спешит отпускать своего лучшего игрока из клуба.



Идеальным сценарием для Леви является подписание нового контракта с Кейном, но Харри такой вариант не рассматривает. 29-летний капитан сборной Англии откажется от новой сделки, если оная ему будет предложена, утверждает The Times.



Фактически Кейн ставит "Тоттенхэм" перед выбором: либо клуб продаст его этим летом, либо Харри уйдет через год бесплатно.



Сам Кейн предпочитает перейти в "Баварию" уже этим летом. Пока что чемпионы Бундеслиги сделали два предложения о покупке Харри, но оба были отклонены "Тоттенхэмом", который оценивает своего бомбардира в 100 миллионов фунтов.



Кейн не собирается подавать прошение о трансфере и устраивать забастовку, но его решение не подписывать новый контракт является мощным рычагом давления на Леви.