Кейн не подпишет новый контракт с "Тоттенхэмом"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не подпишет новый контракт со своим клубом.

Как известно, от действующего контракта Кейна остается только один год, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не спешит отпускать своего лучшего игрока из клуба.

Идеальным сценарием для Леви является подписание нового контракта с Кейном, но Харри такой вариант не рассматривает. 29-летний капитан сборной Англии откажется от новой сделки, если оная ему будет предложена, утверждает The Times.

Фактически Кейн ставит "Тоттенхэм" перед выбором: либо клуб продаст его этим летом, либо Харри уйдет через год бесплатно.

Сам Кейн предпочитает перейти в "Баварию" уже этим летом. Пока что чемпионы Бундеслиги сделали два предложения о покупке Харри, но оба были отклонены "Тоттенхэмом", который оценивает своего бомбардира в 100 миллионов фунтов.

Кейн не собирается подавать прошение о трансфере и устраивать забастовку, но его решение не подписывать новый контракт является мощным рычагом давления на Леви.


Метки Бавария, Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 935

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vinnipooh 20.07.2023 17:21 # vinnipooh
    Иан Маатсен хочет остатся в Челси но теперь последнее слово за Почем

    (ответить)

  2. division 20.07.2023 17:19 # division
    Поздно пить боржоми. Лет 5 назад надо было валить

    (ответить)

  3. vals1702 20.07.2023 17:18 # vals1702
    зимой за 50

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: