Андрей Сантос получил разрешение на работу в Англии
Полузащитник "Челси" Андрей Сантос получил разрешение на работу в Англии, что позволит ему выступать в Премьер-Лиге.
Напомним, после перехода из "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов в январе Сантос не смог получить рабочую визу — ни автоматически, ни в результате апелляции.
В результате "Челси" был вынужден оставить 19-летнего полузащитника в бразильском клубе на остаток сезона на правах аренды.
С тех пор Сантос выиграл с бразильскими юношами Чемпионат Южной Америки U-20 и дебютировал за взрослую сборную Бразилии, а недавно приступил к предсезонной подготовке с "Челси".
Как сообщает Daily Mail, последние успехи позволили Сантосу обзавестись разрешением на работу, и теперь главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино должен решить, будет ли Андрей частью первой команды в новом сезоне.
20.07.2023 16:00
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неплох, но Казадей впечатляет больше
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