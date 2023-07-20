Полузащитник "Челси" Андрей Сантос получил разрешение на работу в Англии, что позволит ему выступать в Премьер-Лиге.

Напомним, после перехода из "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов в январе Сантос не смог получить рабочую визу — ни автоматически, ни в результате апелляции.



В результате "Челси" был вынужден оставить 19-летнего полузащитника в бразильском клубе на остаток сезона на правах аренды.



С тех пор Сантос выиграл с бразильскими юношами Чемпионат Южной Америки U-20 и дебютировал за взрослую сборную Бразилии, а недавно приступил к предсезонной подготовке с "Челси".



Как сообщает Daily Mail, последние успехи позволили Сантосу обзавестись разрешением на работу, и теперь главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино должен решить, будет ли Андрей частью первой команды в новом сезоне.