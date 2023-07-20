Почеттино не видит Нкунку наконечником атак

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино намекнул, что не видит Кристофера Нкунку в качестве наконечника атак.

Этим летом "Челси" укрепил свое нападение Нкунку и Николя Джексоном, тогда как Армандо Бройя набирает форму после тяжелой травмой, а Пьер-Эмерик Обамеянг и Ромелу Лукаку находятся на пороге ухода из клуба.



Ограниченный выбор нападающих не помешал "Челси" одержать победу 5:0 над новичком Лиги Два "Рексемом" в предсезонном матче, причем один из голов забил Нкунку, однако после игры Почеттино намекнул, что еще может кого-нибудь купить на эту позицию.



"Что касается нашего выбора игроков на этой позиции сегодня... Из тех, кто может сыграть нападающего, у нас есть только Джексон", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Добавим, с переходом в "Челси" продолжают связывать нападающих Душана Влаховича из "Ювентуса" и Элье Ваи из "Монпелье".