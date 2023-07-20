"Эвертон" близок к подписанию Данжумы

"Эвертон" близок к подписанию вингера "Вильярреала" Арно Данжумы на правах аренды.

Данжума едва не оказался в "Эвертоне" еще в январе. Арно даже прошел медицинское обследование у "ирисок", но трансфер сорвался из-за увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.



В результате вторую половину минувшего сезона Данжума провел в "Тоттенхэме", где отметился только одним появлением в стартовом составе.



Однако Liverpool Echo сообщает, что сейчас Данжума все-таки перейдет в "Эвертон", который находится на пороге компромисса с "Вильярреалом" по 12-месячной аренде.



26-летний голландец может стать вторым новичком команды Шона Дайча в это трансферное окно после крайнего защитника Эшли Янга, подписанного свободным агентом.