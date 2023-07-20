Ван де Бек: "Существует вероятность, что я уйду"

Полузащитник Донни Ван де Бек признал, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Ван де Бек провел в "Юнайтед" уже три сезона, но до сих пор является резервистом. По слухам, "красные дьяволы" открыты к расставанию с Донни этим летом по цене в 20 миллионов фунтов.



Отметившись блестящим голом в предсезонном матче против "Лиона" накануне (1:0), 26-летний голландец высказался насчет своего будущего, не став исключать смену клуба.



"Сложно сказать, где мое будущее. Я возвращаюсь после травмы. Я тренируюсь уже несколько недель и сыграл свои первые минуты сегодня".



"Я в порядке, но мне все еще нужно продолжать, подстегивая себя как можно сильнее. Давайте посмотрим, что случится. Существует вероятность, что я уйду. Всякое может случиться", — цитирует Ван де Бека BBC.