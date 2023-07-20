Агбонлахор: "На месте Магуайра я бы покинул этот цирк"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал защитнику Харри Магуайру уйти из "Манчестер Юнайтед".
На днях Магуайр подтвердил, что перестал быть капитаном "Юнайтед". Это не стало сюрпризом, учитывая то, что в минувшем сезоне Харри не был основным игроком "красных дьяволов".
Однако Агбонлахор не ставит под сомнение мастерство Магуайра и считает, что с 30-летним англичанином несправедливо обращаются в "Юнайтед".
"Иногда ты находишься в большом клубе, клубе вроде "Манчестер Юнайтед", и ты не хочешь уходить, вдобавок ты являешься его капитаном. Но лишение капитанской повязки означает, что в следующем сезоне ты не будешь играть достаточно".
"Думаю, Харри Магуайр должен сказать себе: "Знаешь, мне нужно отправиться куда-нибудь в другое место, чтобы играть. Впереди Евро, и это может быть мое последнее Евро". Отправляйся туда, где сможешь играть на уровне, для которого, как ты сам считаешь, ты достаточно хорош".
"На его место я бы отправился в другую европейскую лигу. Я бы отправился в Италию. Возможно, Испанию. Я бы отправился туда, где играл регулярно, потому что для меня Харри Магуайр — центральный защитник топ-уровня. Ему просто нужно отдалиться от негатива, который окружает его в "Манчестер Юнайтед".
"Мне не нравится, как к нему относятся фанаты "Манчестер Юнайтед", делая его козлом отпущения в социальных сетях. Когда у него идет игра, он центральный защитник топ-уровня. Но на его месте я бы покинул этот цирк", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
20.07.2023 12:00
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Последние комментарии:
В Арсенал можно, если зарплату урезать и по дешевке из му купить
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Что эта чернь себе позволяет? Пусть закатиться в тот угол из которого выкатился. А Харри надо бы в другую команду. Свое уже отыграл
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Скам то еще дно, но и сам Магуайр тоже дно.
Так что лучше бы он остался, чтобы мы и дальше угорали от его игры в помойке.
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У этого пидора знойно на муму горит
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