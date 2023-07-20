Эдегор: "По-прежнему больно от упущенного титула"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что его команде до сих пор больно из-за упущенного титула Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне "Арсенал" лидировал в таблице 248 дней, но в концовке был настигнут "Манчестер Сити" и финишировал с пустыми руками, тогда как "горожане" сделали требл.



Эдегор надеется, что это "Арсенал" сделает правильные выводы и использует это разочарование как мотивацию для нового сезона.



"Насчет прошлого сезона есть много смешанных эмоций. Мы гордимся тем, как далеко мы продвинулись и как сильно прибавили за последние годы. Быть здесь и сражаться за титул с командой, которая выиграла все, — это хороший шаг для нас, но в то же время нам по-прежнему больно от того, что мы остановились так близко от победы".



"Нашей мечтой было одержать победу. Это то, чего мы хотим, поэтому нам по-прежнему больно, но мы должны правильно использовать все, чему научились за последний год, равно как и годом ранее. Тогда мы не попали в Лигу Чемпионов, но вернулись, став еще сильнее и лучше подготовленными".



"Теперь нам нужно сделать то же самое, правильно использовав это разочарование, и именно это мы постараемся сделать", — сообщил Эдегор Sky Sports.