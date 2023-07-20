Онана хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Юнайтед"

Голкипер "Интера" Андре Онана заявил, что хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

В среду Онана начал проходить медобследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне после того, как "красные дьяволы" согласовали с "Интером" его стоимость в размере 47.2 млн. фунтов, включая бонусы.



Для Онана это возможность попробовать себя в большом клубе Премьер-Лиги и воссоединиться со своим бывшим наставником по "Аяксу" Эриком Тен Хагом. Такой шанс 27-летний камерунец не мог упустить.



"Я правда хочу получить этот новый опыт. Это волнительно, но это будет с тренером, который является большим мастером".



"Я направляюсь в большую лигу и большой клуб с огромной историей, как и "Интер". Я начну с чистого листа, и мне придется упорно трудиться каждый день, чтобы показать новым фанатам, кто я такой".



Играть в Премьер-Лиге и за клуб вроде "Юнайтед" — перед этим невозможно устоять. Я хочу и надеюсь выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Я хочу выиграть трофеи со своими новыми компаньонами, и я взволнован насчет перехода в столь огромный клуб", — цитирует Онана Daily Mail.