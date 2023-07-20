"Челси" покупает участок близ "Стэмфорд Бридж" за 80 млн. фунтов

"Челси" инвестирует 80 миллионов фунтов в приобретение участка земли, прилегающего к стадиону "Стэмфорд Бридж".

Речь идет об участке площадью в 1.2 акра (4.9 гектара), причем в аукционе, помимо "Челси", участвовали еще 12 претендентов.



Продавцом участка выступает ассоциация домовладельцев Stoll, куда входят ветераны военной службы.



Окончательно сделка будет оформлена после рассчитанного до 20 сентября процесса консультаций с местными жителями.



По информации talkSPORT, "Челси" собирается оставить половину домов на приобретаемом участке, тогда как остальных резидентов ждет переселение.



Покупка участка у Stoll является явным свидетельством о том, что владельцы "Челси" планируют перестроить "Стэмфорд Бридж", а не возводить новый стадион в другом месте.



"Челси" все еще предстоит преодолеть ряд логистических проблем, прежде чем процесс реконструкции стоимостью около 2 миллиардов фунтов будет запущен.