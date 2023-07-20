Митрович отказывается играть за "Фулхэм"

Александар Митрович Нападающий Александар Митрович сказал своим родственникам, что больше никогда не сыграет за "Фулхэм".

На прошлой неделе "Аль-Хиляль" улучшил свое предложение по Митровичу до 30 миллионов фунтов, однако "Фулхэм", как и в первом случае, отказал саудовскому клубу.

"Фулхэм" оценил Митровича в 52 млн. фунтов, что чрезвычайно возмутило 28-летнего серба, который полон решимости отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

Только вмешательство агента Пини Захави и представителей Ассоциации профессиональных игроков (PFA) убедило Митровича отправиться с командой Марку Силвы в предсезонное турне по США, но делает это Александар против своей воли.

Митрович по-прежнему яростно настаивает на своем трансфере и готов отказаться от участия в матчах "Фулхэма", за который он забил 14 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

Захави, тем временем, пытается уговорить вице-президента "Фулхэма" Тони Хана снизить цену за Митровича до 35-45 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.


Метки Аль-Хиляль, Митрович, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2023 08:00

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  1. blueswin 20.07.2023 08:12 # blueswin
    так бы в топ клуб рвался играть в футбол, можно подумать с голоду умирает

    (ответить)

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