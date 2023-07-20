Рафинья может заменить Махреза в "Сити"

Вингер "Барселоны" Рафинья может заменить направляющегося в Саудовскую Аравию Рияда Махреза в "Манчестер Сити".

Ранее днем стало известно, что "Сити" согласился отпустить Махреза в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов.



Ожидается, что "Сити" постарается пригласить другого вингера этим летом, и Daily Mirror утверждает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиолы является большим поклонником оцениваемого в 40 млн. фунтов Рафиньи.



Рафинья только прошлым летом присоединился к "Барселоне", перебравшись из "Лидса" по сделке стоимостью 55 млн. фунтов, и с тех пор забил 10 голов и отдал 12 результативных передач в 50 матчах.



Финансовое положение "Барселоны" остается тяжелым, поэтому каталонскому клубу будет сложно устоять перед крупным предложением по 26-летнему бразильцу.