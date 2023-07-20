Светская хроника за четверг
"Челси" предложит 80 миллионов фунтов за Мойсеса Кайседо. "Кристал Пэлас" установил цены за Марка Гехи и Шейка Дукуре. "Ливерпуль" не продаст Луиса Диаса в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда. (The Independent)
"Челси" работает над новым предложением о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в размере 80 миллионов фунтов. (Daily Mail)
"Челси" отпустит нападающего Пьер-Эмерика в "Марсель" бесплатно. (Daily Mail)
"Атлетико" может составить конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Монпелье" Элье Ваи. (L'Equipe)
"Челси" придется выложить 50 млн. фунтов, чтобы вернуть защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Evening Standard)
"Кристал Пэлас" готов попросить 70-80 млн. фунтов у "Ливерпуля" за полузащитника Шейка Дукуре. (Daily Mail)
"Ливерпуль" не продаст нападающего Луиса Диаса за 43 млн. фунтов, которые за колумбийца готов предложить "Аль-Хиляль". (The Athletic)
"Аль-Наср" продолжает борьбу с "Астон Виллой" за Муссу Диаби, улучшив свое предложение по вингеру "Байера". (Fabrizio Romano)
"Тоттенхэм" обдумывает покупку нападающего "Фламенго" Педро. (The Independent)
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за полузащитника Конора Галлахера, за которого "Челси" хочет минимум 40 млн. фунтов. (Football Insider)
"Тоттехнэм" разрешил своему защитнику Давинсону Санчесу вступить в переговоры со "Страсбуром" и московским "Спартаком". (90min)
20-летний полузащитник загребского "Динамо" Мартин Батурина привлек интерес "Арсенала". (Daily Express)
"Вильярреал" хочет защитника "Арсенала" Седрика Соареша. (Sport)
"Борнмуту" может хватить 15 млн. фунтов, чтобы опередить "Реал", "Барселону" и дортмундскую "Боруссию" в борьбе за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Football Insider)
"Вулверхэмптон" обсуждает покупку левого защитника "Вест Хэма" Аарона Крессуэлла. (The Athletic)
Другое
"Челси" выиграл предсезонный матч против "Рексема" со счетом 5:0. С таким же счетом "Арсенал" разгромил сборную всех звезд МЛС. (Evening Standard)
"Эвертон" был признан клубом с самыми пессимистично настроенными фанатами насчет нового сезона Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)
Журналист Фабрицио Романо показал скриншот экрана своего телефона, согласно которому он проводит в социальных сетях 17 часов 37 минут в сутки. (Daily Star)
Бывшие и нынешние игроки женской сборной Англии снялись в откровенной фотосессии. (The Sun)
Драка двух кенгуру сорвала сессию игры в гольф Харри Кейна и Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма". (The Sun)
20.07.2023 06:00
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Последние комментарии:
Челси" выиграл предсезонный матч против "Рексема" со счетом 5:0. С таким же счетом "Арсенал" разгромил сборную всех звезд МЛС.
Да, уровень Челси пока громить команды из национальной лиги. Арсенал же от звёзд камня на камне не оставил)
(ответить)
Нижегородские депутаты поддержали введение штрафов за пропаганду бездетности.
«Коммерсантъ»
(ответить)
ПРОТЁК-В-УГЛУ вместе с курями уже выебаны были ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ.
https://keepup.com.au/videos/id/tottenham-hotspur-v-west-ham-united-highlights/6331393847112/
КРАСИВО
(ответить)
"Ливерпуль" не продаст нападающего Луиса Диаса за 43 млн. фунтов, которые за колумбийца готов предложить "Аль-Хиляль". (The Athletic)
Источник: http://fapl.ru/posts/101657/
ЗРЯ. ОЧЕНЬ ЗРЯ
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