Светская хроника за четверг

"Челси" предложит 80 миллионов фунтов за Мойсеса Кайседо. "Кристал Пэлас" установил цены за Марка Гехи и Шейка Дукуре. "Ливерпуль" не продаст Луиса Диаса в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда. (The Independent)



"Челси" работает над новым предложением о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в размере 80 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Челси" отпустит нападающего Пьер-Эмерика в "Марсель" бесплатно. (Daily Mail)



"Атлетико" может составить конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Монпелье" Элье Ваи. (L'Equipe)



"Челси" придется выложить 50 млн. фунтов, чтобы вернуть защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" готов попросить 70-80 млн. фунтов у "Ливерпуля" за полузащитника Шейка Дукуре. (Daily Mail)



"Ливерпуль" не продаст нападающего Луиса Диаса за 43 млн. фунтов, которые за колумбийца готов предложить "Аль-Хиляль". (The Athletic)



"Аль-Наср" продолжает борьбу с "Астон Виллой" за Муссу Диаби, улучшив свое предложение по вингеру "Байера". (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" обдумывает покупку нападающего "Фламенго" Педро. (The Independent)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за полузащитника Конора Галлахера, за которого "Челси" хочет минимум 40 млн. фунтов. (Football Insider)



"Тоттехнэм" разрешил своему защитнику Давинсону Санчесу вступить в переговоры со "Страсбуром" и московским "Спартаком". (90min)



20-летний полузащитник загребского "Динамо" Мартин Батурина привлек интерес "Арсенала". (Daily Express)



"Вильярреал" хочет защитника "Арсенала" Седрика Соареша. (Sport)



"Борнмуту" может хватить 15 млн. фунтов, чтобы опередить "Реал", "Барселону" и дортмундскую "Боруссию" в борьбе за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" обсуждает покупку левого защитника "Вест Хэма" Аарона Крессуэлла. (The Athletic)



Другое



"Челси" выиграл предсезонный матч против "Рексема" со счетом 5:0. С таким же счетом "Арсенал" разгромил сборную всех звезд МЛС. (Evening Standard)



"Эвертон" был признан клубом с самыми пессимистично настроенными фанатами насчет нового сезона Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)



Журналист Фабрицио Романо показал скриншот экрана своего телефона, согласно которому он проводит в социальных сетях 17 часов 37 минут в сутки. (Daily Star)



Бывшие и нынешние игроки женской сборной Англии снялись в откровенной фотосессии. (The Sun)



Драка двух кенгуру сорвала сессию игры в гольф Харри Кейна и Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма". (The Sun)