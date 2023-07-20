"Ньюкасл" согласовал покупку Барнса за 38 млн. фунтов

"Ньюкасл" согласовал компенсацию за вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса в размере 38 миллионов фунтов.

Теперь Барнс получил зеленый свет, чтобы обсудить с "Ньюкаслом" условия личного контракта, но с этим едва ли возникнут какие-то проблемы.



Барнс хочет присоединиться к команде Эдди Хау, и особенно Харви привлекает возможность сыграть за "сорок" в Лиге Чемпионов.



Как утверждает Sky Sports, изначально "Лестер" требовал за свою звезду 40 млн. фунтов, а "Ньюкасл" надеялся потратить только 30 млн. фунтов. В итоге два клуба сошлись на 38 млн. фунтов.



Покупку 25-летнего англичанина "Ньюкасл" полностью отобьет за счет продажи вингера Аллана Сен-Максимена. "Аль-Ахли" должен заплатить за 26-летнего француза около 40 млн. фунтов.