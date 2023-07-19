Руни: "Кейна держат в "Тоттенхэме" как заключенного!"

Легенда английского футбола Уэйн Руни заявил, что нападающего Харри Кейна держат в "Тоттенхэме" как "заключенного".

Два года назад президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал переход Кейна в "Манчестер Сити". Удержать Харри этим летом сложнее, учитывая истекающий через 12 месяцев контракт.



Руни по-прежнему считает, что для утоления трофейного голода Кейну нужно сменить клуб, однако Уэйн не уверен, что Харри удастся вырваться из цепких лап Леви.



"Еще в прошлом сезоне я думал, что ему пора уйти. Наверное, Харри сам это чувствует и знает, что для трофеев ему придется уйти. Он сделал все возможное, чтобы попытаться сделать это в "Тоттенхэме".



"Наверное, сейчас для него будет правильно уйти, и кажется, что для этого все готово, но мы знаем, что порой с "Тоттенхэмом" может быть сложно договориться".



"На мой взгляд, Харри Кейн — идеальный игрок для "Манчестер Юнайтед".



"Такое впечатление, что его держат в "Тоттенхэме" как заключенного! Такое впечатление, что ему очень сложно вырваться оттуда".



"Если бы "Манчестер Юнайтед" заполучил Харри Кейна, им было бы значительно проще сражаться и завоевать титул. Но давайте посмотрим, что произойдет", — сообщил Руни The Athletic.