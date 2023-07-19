"Сити" продолжает переговоры по Гвардиолу

"Манчестер Сити" все еще продолжает переговоры о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

В среду трансферный гуру Фабрицио Романо сообщил, что "Сити" и "РБ Лейпциг" согласовали стоимость Гвардиола, причем сегодня же Йошко прошел первую часть медобследования, а о личном контракте договорился с "горожанами" еще месяц назад.



Однако Sky Sports называет эту информацию преждевременной, утверждая, что два клуба продолжают переговоры о компенсации за Гвардиола и структуре платежей. Компромисс пока не достигнут.



"РБ Лейпциг" по-прежнему хочет за Гвардиола 100 миллионов евро (86.7 млн. фунтов), что сделало бы 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в мире.



Если сделка будет согласована, Гвардиол станет вторым новичком "Сити" этим летом после своего соотечественника Матео Ковачича, прибывшего на "Этихад" из "Челси".