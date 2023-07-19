"Сити" продолжает переговоры по Гвардиолу

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" все еще продолжает переговоры о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

В среду трансферный гуру Фабрицио Романо сообщил, что "Сити" и "РБ Лейпциг" согласовали стоимость Гвардиола, причем сегодня же Йошко прошел первую часть медобследования, а о личном контракте договорился с "горожанами" еще месяц назад.

Однако Sky Sports называет эту информацию преждевременной, утверждая, что два клуба продолжают переговоры о компенсации за Гвардиола и структуре платежей. Компромисс пока не достигнут.

"РБ Лейпциг" по-прежнему хочет за Гвардиола 100 миллионов евро (86.7 млн. фунтов), что сделало бы 21-летнего хорвата самым дорогим защитником в мире.

Если сделка будет согласована, Гвардиол станет вторым новичком "Сити" этим летом после своего соотечественника Матео Ковачича, прибывшего на "Этихад" из "Челси".


Метки Гвардиол, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 22:00

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