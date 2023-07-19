"Ливерпуль" согласился продать Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 млн. фунтов

"Ливерпуль" согласовал продажу своего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

И хотя Хендерсон поехал с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Германию, ранее днем стало известно, что Джордан не попал в заявку "красных" на первый предсезонный матч против "Карлсруэ".



Как оказалось, это неспроста. По информации BBC, "Ливерпуль" согласился отпустить 33-летнего англичанина в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.



Изначально "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда вообще надеялся подписать Хендерсона бесплатно, тогда как "Ливерпуль" потребовал за полузащитника 20 млн. фунтов, но двум клубам удалось найти компромиссный вариант.



Теперь Хендерсон, сыгравший 43 матча за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований в прошлом сезоне, направляется в Саудовскую Аравию, чтобы пройти медобследование и заключить роскошный контракт с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.



Добавим, Хендерсон выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" за 20 млн. фунтов в июне 2011. Джордан забил 33 гола и отдал 58 результативных передач в 491 матче за "красных".