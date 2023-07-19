"Ливерпуль" согласился продать Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 млн. фунтов
"Ливерпуль" согласовал продажу своего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.
И хотя Хендерсон поехал с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Германию, ранее днем стало известно, что Джордан не попал в заявку "красных" на первый предсезонный матч против "Карлсруэ".
Как оказалось, это неспроста. По информации BBC, "Ливерпуль" согласился отпустить 33-летнего англичанина в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.
Изначально "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда вообще надеялся подписать Хендерсона бесплатно, тогда как "Ливерпуль" потребовал за полузащитника 20 млн. фунтов, но двум клубам удалось найти компромиссный вариант.
Теперь Хендерсон, сыгравший 43 матча за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований в прошлом сезоне, направляется в Саудовскую Аравию, чтобы пройти медобследование и заключить роскошный контракт с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.
Добавим, Хендерсон выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" за 20 млн. фунтов в июне 2011. Джордан забил 33 гола и отдал 58 результативных передач в 491 матче за "красных".
19.07.2023 21:00
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Братишки, подрубайте сегодня в 3 часа ночи финал кубка Флориды Челси-Рексем. Не знаю как вы, а я уверен на 99.9 что это очередной трофей в копилочку ИМПЕРАТОРОВ
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Ухахахаха каукасцы
https://t.me/dvachannel/121872
«Теперь у меня такая гладкая попка, не могу нарадоваться»
Ничего необычного, просто реклама дагестанского салона лазерной эпиляции. Монтаж и музыка — оригинальные, мы лишь заблюрили анус.
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Спасибо Джеррарду и сауди арамко за это. Хендо считай золотой билетик вытащил. Удачи
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Лфк это сила лфк это мощь братишки))))
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Ёр лос, лгбт-кептан, ёр лос.
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изи катка без хонды, получается.
жота пристрелил соперника.
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Удачи, кэп!
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Уже зимой половина ебланов вернётся из арабии, они еще не понимают какой там отсталых век прикрытый позолотой.
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Там Йошко Гвардиол в Сити перешёл.
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https://youtu.be/fzXrPbwn8oo?t=49
Как вам?
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Ради бабок кинул геев и лесбиянов.
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ураааааааааа
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Ебашьте свинособак, они не люди!!!
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