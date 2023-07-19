"Ливерпуль" согласился продать Хендерсона в "Аль-Иттифак" за 12 млн. фунтов

Джордан Хендерсон "Ливерпуль" согласовал продажу своего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

И хотя Хендерсон поехал с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Германию, ранее днем стало известно, что Джордан не попал в заявку "красных" на первый предсезонный матч против "Карлсруэ".

Как оказалось, это неспроста. По информации BBC, "Ливерпуль" согласился отпустить 33-летнего англичанина в "Аль-Иттифак" за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.

Изначально "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда вообще надеялся подписать Хендерсона бесплатно, тогда как "Ливерпуль" потребовал за полузащитника 20 млн. фунтов, но двум клубам удалось найти компромиссный вариант.

Теперь Хендерсон, сыгравший 43 матча за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований в прошлом сезоне, направляется в Саудовскую Аравию, чтобы пройти медобследование и заключить роскошный контракт с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.

Добавим, Хендерсон выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Сандерленда" за 20 млн. фунтов в июне 2011. Джордан забил 33 гола и отдал 58 результативных передач в 491 матче за "красных".


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 19.07.2023 22:02 # bembo
    Братишки, подрубайте сегодня в 3 часа ночи финал кубка Флориды Челси-Рексем. Не знаю как вы, а я уверен на 99.9 что это очередной трофей в копилочку ИМПЕРАТОРОВ

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  2. narcot 19.07.2023 21:44 # narcot
    Ухахахаха каукасцы


    https://t.me/dvachannel/121872

    «Теперь у меня такая гладкая попка, не могу нарадоваться»

    Ничего необычного, просто реклама дагестанского салона лазерной эпиляции. Монтаж и музыка — оригинальные, мы лишь заблюрили анус.

    (ответить)

  3. keita 19.07.2023 21:44 # keita
    Спасибо Джеррарду и сауди арамко за это. Хендо считай золотой билетик вытащил. Удачи

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  4. roberto-89 19.07.2023 21:41 # roberto-89
    Лфк это сила лфк это мощь братишки))))

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  5. hachidlo 19.07.2023 21:40 # hachidlo
    Ёр лос, лгбт-кептан, ёр лос.

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  6. electric 19.07.2023 21:29 # electric
    изи катка без хонды, получается.
    жота пристрелил соперника.

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  7. sausage 19.07.2023 21:26 # sausage
    Удачи, кэп!

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  8. moneymaker 19.07.2023 21:22 # moneymaker
    Уже зимой половина ебланов вернётся из арабии, они еще не понимают какой там отсталых век прикрытый позолотой.

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  9. fc-zenit 19.07.2023 21:22 # fc-zenit
    Там Йошко Гвардиол в Сити перешёл.

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  10. kukuruzko 19.07.2023 21:20 # kukuruzko
    https://youtu.be/fzXrPbwn8oo?t=49
    Как вам?

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  11. brown-ale 19.07.2023 21:14 # brown-ale
    Ради бабок кинул геев и лесбиянов.

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  12. electric 19.07.2023 21:09 # electric
    ураааааааааа

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  13. tyhonovecky 19.07.2023 21:01 # tyhonovecky
    Ебашьте свинособак, они не люди!!!Пользователь получил предупреждение

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