"Аль-Ахли" согласовал покупку Рияда Махреза

"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии согласовал приобретение вингера "Манчестер Сити" Рияда Махреза за 30 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, Махрез получил разрешение пропустить предсезонное турне "Сити" по Японии и Южной Корее, чтобы уладить связанные со своим трансфером детали.



Ожидается, что уже на этой неделе Махрез пройдет медобследование и заключил с "Аль-Ахли" контракт на три года.



Таким образом, 32-летний алжирец покинет "Сити" после пяти сезонов, в течение которых он выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Продажа Махреза в саудовский клуб позволит "Сити" вернуть половину из тех 60 млн. фунтов, за которые Рияд покупался у "Лестера" летом 2018. На тот момент это было рекордное приобретение для "горожан".



От контракта Махреза с "Сити" остается один год, поэтому клуб с "Этихад" изначально был готов к тому, что Рияд может уйти этим летом.