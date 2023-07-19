"Челси" задумывается о возвращении Гехи
"Челси" задумывается о возвращении защитника Марка Гехи из "Кристал Пэлас".
В 2021 году "Челси" продал Гехи в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов. Марк проявляет себя с лучшей стороны на "Селхерст Парк" и имеет хорошие шансы отправиться со сборной Англии на Евро-2024.
Изначально возвращение Гехи этим летом не входило в планы "Челси", однако "синие" едва потеряли с надрывом крестообразных связок колена Весле Фофана. Также травмирован Бенуа Бадиашиле, а Тиаго Силва приближается к своему 39-летию.
В данный момент "Челси" все еще размышляет, как поступить в сложившейся ситуации, и одним из рассматриваемых "синими" вариантов как раз является возвращение 23-летнего Гехи.
А вот лишенный капитанской повязки "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр в сферу интересов "Челси" не входит, сообщает The Guardian.
19.07.2023 19:00
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