"Челси" задумывается о возвращении Гехи

"Челси" задумывается о возвращении защитника Марка Гехи из "Кристал Пэлас".

В 2021 году "Челси" продал Гехи в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов. Марк проявляет себя с лучшей стороны на "Селхерст Парк" и имеет хорошие шансы отправиться со сборной Англии на Евро-2024.



Изначально возвращение Гехи этим летом не входило в планы "Челси", однако "синие" едва потеряли с надрывом крестообразных связок колена Весле Фофана. Также травмирован Бенуа Бадиашиле, а Тиаго Силва приближается к своему 39-летию.



В данный момент "Челси" все еще размышляет, как поступить в сложившейся ситуации, и одним из рассматриваемых "синими" вариантов как раз является возвращение 23-летнего Гехи.



А вот лишенный капитанской повязки "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр в сферу интересов "Челси" не входит, сообщает The Guardian.