Хендерсон приблизился к переходу в "Аль-Иттифак"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не попал в заявку своей команды на предсезонный матч против "Карлсруэ".
Напомним, ранее в июле Хендерсону поступило роскошное предложение от "Аль-Иттифака" с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.
При этом "Ливерпуль" отказался отпускать Хендерсона в Саудовскую Аравию бесплатно, затребовав за 33-летнего англичанина 20 миллионов фунтов, что поставило сделку под вопрос.
Судя по всему, Хендерсон все же перейдет в "Аль-Иттифак", возглавляемый легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом. На это указывает непопадание Джордана в заявку "красных" на сегодняшний предсезонный матч, отмечает Daily Mail.
19.07.2023 18:00
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