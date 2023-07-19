Хендерсон приблизился к переходу в "Аль-Иттифак"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не попал в заявку своей команды на предсезонный матч против "Карлсруэ".

Напомним, ранее в июле Хендерсону поступило роскошное предложение от "Аль-Иттифака" с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.

При этом "Ливерпуль" отказался отпускать Хендерсона в Саудовскую Аравию бесплатно, затребовав за 33-летнего англичанина 20 миллионов фунтов, что поставило сделку под вопрос.

Судя по всему, Хендерсон все же перейдет в "Аль-Иттифак", возглавляемый легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом. На это указывает непопадание Джордана в заявку "красных" на сегодняшний предсезонный матч, отмечает Daily Mail.


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 18:00

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