"Челси" передумал продавать Чалобу после травмы Фофана

"Челси" скорректировал свои трансферные планы после травмы защитника Весле Фофана, решив не продавать Трево Чалобу.

Накануне стало известно, что Фофана надорвал крестообразные связки колена и уже перенес операцию, а реабилитация может растянуться на весь сезон 2023/24.



Потеря Фофана означает, что Чалоба почти наверняка останется на "Стэмфорд Бридж". Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не хочет дополнительно ослаблять центр обороны, особенно с учетом того, что Бенуа Бадиашиле пропустит старт нового сезона из-за своей травмы.



Более того, теперь "Челси" также задумывается о выходе на трансферный рынок.



"Конечно, теперь нам нужно подумать, оставим мы все, как есть, или мы пригласим игроков", — цитирует Почеттино Evening Standard.