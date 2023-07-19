"Челси" передумал продавать Чалобу после травмы Фофана

Трево Чалоба "Челси" скорректировал свои трансферные планы после травмы защитника Весле Фофана, решив не продавать Трево Чалобу.

Накануне стало известно, что Фофана надорвал крестообразные связки колена и уже перенес операцию, а реабилитация может растянуться на весь сезон 2023/24.

Потеря Фофана означает, что Чалоба почти наверняка останется на "Стэмфорд Бридж". Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не хочет дополнительно ослаблять центр обороны, особенно с учетом того, что Бенуа Бадиашиле пропустит старт нового сезона из-за своей травмы.

Более того, теперь "Челси" также задумывается о выходе на трансферный рынок.

"Конечно, теперь нам нужно подумать, оставим мы все, как есть, или мы пригласим игроков", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 17:00

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