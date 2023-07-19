Почеттино подтвердил, что карьера Лукаку в "Челси" окончена

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что карьера нападающего Ромелу Лукаку в клубе окончена.

Только на днях стало известно, что Лукаку не вернется в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды. Несмотря на это, у Ромелу по-прежнему нет будущего в "Челси".

"Ювентус" и клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к Лукаку, и Почеттино всецело ожидает, что 30-летний бельгиец найдет себе новое пристанище.

"Этим занимается клуб, и это, конечно, интересная ситуация".

"Когда принимается такое решение, значит все стороны так договорились. Клуб и игрок упорно трудятся над поиском лучшего решения".

"Очевидно, что происходит. Это в том числе и решение самого игрока. Наши действия — это следствие его решения. Клуб и игрок в том положении, как они хотят", — сообщил Почеттино talkSPORT.


Метки Лукаку, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 16:00

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  1. electric 19.07.2023 16:25 # electric
    Не успел прийти, уже пестит! Лукака и чолси навсегда вместе!

    (ответить)

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