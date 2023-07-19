"Фулхэм" предложил 15 млн. фунтов за Бэсси

"Фулхэм" выдвинул предложение в 15 миллионов фунтов о покупке защитника "Аякса" Калвина Бэсси.

Как отмечает The Athletic, "Аякс" пока не дал своего ответа на предложение "Фулхэма" по Бэсси, который также вызывает интерес со стороны "Брайтона".



Калвин уже имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, где он провел 65 матчей за два сезона в "Рейнджерс", выиграв титул шотландской Премьер-Лиги в 2021 и Кубок Шотландии год спустя.



В Амстердам Бэсси прибыл только прошлым летом, и сейчас от контракта 23-летнего нигерийца с "Аяксом" остается еще четыре года.



В минувшем сезоне Бэсси, воспитанник академии "Лестера", сыграл 39 матчей за "Аякс", забив один гол и отдав пять результативных передач.