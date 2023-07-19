"Челси" продал Ампаду в "Лидс"

"Челси" объявил о продаже своего полузащитника Итана Ампаду в "Лидс". Трансфер оценивается в 7 миллионов фунтов плюс бонусы.

22-летний валлиец заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года и стал первым новичком вылетевшего из Премьер-Лиги клуба в это трансферное окно.



Ампаду сыграл только 12 матчей за "Челси" после своего перехода из "Эксетера" в июле 2017. В течение этого времени Итан направлялся в аренду в "Шеффилд Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Венецию" и "Специю".



За плечами у Ампаду солидный международный опыт. Итан провел 44 матча за сборную своей страны, приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.



Впервые сыграть за команду Даниэля Фарке Ампаду может уже в предсезонном матче против "Монако" в ближайшую субботу.