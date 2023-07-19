"Челси" продал Ампаду в "Лидс"

Итан Ампаду "Челси" объявил о продаже своего полузащитника Итана Ампаду в "Лидс". Трансфер оценивается в 7 миллионов фунтов плюс бонусы.

22-летний валлиец заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года и стал первым новичком вылетевшего из Премьер-Лиги клуба в это трансферное окно.

Ампаду сыграл только 12 матчей за "Челси" после своего перехода из "Эксетера" в июле 2017. В течение этого времени Итан направлялся в аренду в "Шеффилд Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Венецию" и "Специю".

За плечами у Ампаду солидный международный опыт. Итан провел 44 матча за сборную своей страны, приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Впервые сыграть за команду Даниэля Фарке Ампаду может уже в предсезонном матче против "Монако" в ближайшую субботу.


Метки Ампаду, Лидс, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 14:00

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  1. bembo 19.07.2023 14:01 # bembo
    Бизнескарсииии.
    10 лямов как с куста, еще и процент с перепродажи!!!!

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