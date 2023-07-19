Бенжамен Менди перешел в "Лорьян"
Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди решил возобновить игровую карьеру, присоединившись к "Лорьяну" в качестве свободного агента.
Напомним, на прошлой неделе Менди был оправдан судом присяжных по делу об изнасиловании одной девушки и домогательствах к другой.
По прочим семи пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера Бенжамен был оправдан еще в январе.
Таким образом, 29-летний француз стал чист перед законом и, не теряя время даром, решил вернуться в футбол, заключив контракт с "Лорьяном" до 2025 года.
В 2017 году "Сити" сделал Менди самым дорогим защитником в мире, купив его у "Монако" за 52 миллиона фунтов. Свой последний матч за "горожан" Бенжамен провел еще в 2021 году.
19.07.2023 13:00
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Последние комментарии:
в скюм под ротацию тен хую норм бы залетел
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Еще Гринвуда подписать и тренером Гиггза сделать.
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Так-с, диванные юристы, у меня вопрос - может ли Менди подать на МС в суд и выбить оставшуюся часть зп по контракту, так как МС не платил ему зп во время следствия и суда?
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Странно что гейклуб аснл не подсуетился, они же любят говно за топами подбирать.
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