Бенжамен Менди перешел в "Лорьян"

Бенжамен Менди Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди решил возобновить игровую карьеру, присоединившись к "Лорьяну" в качестве свободного агента.

Напомним, на прошлой неделе Менди был оправдан судом присяжных по делу об изнасиловании одной девушки и домогательствах к другой.

По прочим семи пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера Бенжамен был оправдан еще в январе.

Таким образом, 29-летний француз стал чист перед законом и, не теряя время даром, решил вернуться в футбол, заключив контракт с "Лорьяном" до 2025 года.

В 2017 году "Сити" сделал Менди самым дорогим защитником в мире, купив его у "Монако" за 52 миллиона фунтов. Свой последний матч за "горожан" Бенжамен провел еще в 2021 году.


Метки Лорьян, Манчестер Сити, Менди, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 19.07.2023 13:31 # narcot
    в скюм под ротацию тен хую норм бы залетел

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  2. brown-ale 19.07.2023 13:25 # brown-ale
    Еще Гринвуда подписать и тренером Гиггза сделать.

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  3. puhovik-vengera 19.07.2023 13:22 # puhovik-vengera
    Так-с, диванные юристы, у меня вопрос - может ли Менди подать на МС в суд и выбить оставшуюся часть зп по контракту, так как МС не платил ему зп во время следствия и суда?

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  4. fc-zenit 19.07.2023 13:08 # fc-zenit
    Странно что гейклуб аснл не подсуетился, они же любят говно за топами подбирать.

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