Бенжамен Менди перешел в "Лорьян"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди решил возобновить игровую карьеру, присоединившись к "Лорьяну" в качестве свободного агента.

Напомним, на прошлой неделе Менди был оправдан судом присяжных по делу об изнасиловании одной девушки и домогательствах к другой.



По прочим семи пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера Бенжамен был оправдан еще в январе.



Таким образом, 29-летний француз стал чист перед законом и, не теряя время даром, решил вернуться в футбол, заключив контракт с "Лорьяном" до 2025 года.



В 2017 году "Сити" сделал Менди самым дорогим защитником в мире, купив его у "Монако" за 52 миллиона фунтов. Свой последний матч за "горожан" Бенжамен провел еще в 2021 году.