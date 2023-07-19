Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз хочет вернуться к тренерской работе как можно скорее.

Напомним, накануне с Гиггза были сняты все обвинения насчет избиения своей бывшей девушки и ее сестры.



Это сага длилась с ноября 2020. В этот период Райан временно отошел от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса, а перед началом первичного рассмотрения своего дела в суде год назад подал в отставку.



Однако после завершения этой скандальной истории Гиггз хочет снова тренировать. Как утверждает Daily Mirror, 49-летний валлиец настроен обрести новую работу как можно скорее.



Помимо сборной Уэльса, Гиггз имеет непродолжительный опыт работы исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед". Здесь же Райан на протяжении двух сезонов ассистировал Луи Ван Галю.