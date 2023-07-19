Владелец "Форест" обещал Хендерсону выкупить того у МЮ

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис лично пообещал Дину Хендерсону, что выкупит его у "Манчестер Юнайтед".

Именно в "Форест" 26-летний Хендерсон провел сезон 2022/23 на правах аренды, хотя во второй его половине не играл из-за травмы.



Как утверждает Manchester Evening News, после того, как "лесники" обезопасили себя от вылетал из Премьер-Лиги, Маринакис дал обещание Хендерсону, что выкупит Дина у "Юнайтед" за 30 миллионов фунтов.



Соответствующее предложение "Форест" до сих пор не сделал, но это связано лишь с вратарской ситуацией в "Юнайтед" — "лесники" ждут, когда "красные дьяволы" завершат приобретение Андре Онана из "Интера" и дадут зеленый свет на трансфер Хендерсона.



Добавим, уже в среду "Юнайтед" улетает в предсезонное турне по США. Может получиться так, что Хендерсон будет на борту, но будущее Дина все равно не связано с "дьяволами".