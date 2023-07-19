Палинья и Дукуре пополнили шорт-лист "Ливерпуля"

"Ливерпуль" добавил Жоау Палинью из "Фулхэма" и Шейка Дукуре из "Кристал Пэлас" в свой шорт-лист из полузащитников.

Этим летом "Ливерпуль" уже укрепил свой центр поля с помощью Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, однако высокая вероятность отъезда в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо заставляет "красных" продолжать искать усиление полузащиты.



Ранее пресса неоднократно сообщала об интересе "Ливерпуля" к 19-летнему Ромео Лавиа из "Саутгемптона" и 21-летнему Райану Гравенберху из "Баварии".



Однако срочность, с которой "Ливерпулю" требуется решение, заставила "красных" расширить возрастной коридор среди потенциальных новичков, и так на радаре у мерсисайдского клуба оказался 28-летний Палинья, сообщает Liverpool Echo.



Только в минувший понедельник "Фулхэм" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Палиньи за 45 миллионов фунтов.



Также шорт-лист "Ливерпуля" пополнил Дукуре, который год назад был приобретен "Пэлас" у "Ланса" за 21 миллион фунтов. 23-летний малиец проявил себя с лучшей стороны и был признан Игроком Года на "Селхерст Парк".