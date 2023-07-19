Хау подтвердил, что Сен-Максимен близок к переходу в "Аль-Ахли"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб близок к продаже вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли".

Во вторник вечером "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Рейнджерс" на "Айброксе" в рамках благодарственного матча Аллана Макгрегора.



Сен-Максимен в Глазго не приехал, что усилило спекуляции насчет трансфера 26-летнего француза в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов.



После матча Хау подтвердил слухи, но отметил, что продажа Сен-Максимена в Саудовскую Аравию является вынужденной мерой для принадлежащего саудитам "Ньюкасла".



"Он обсуждает свой переход. Учитывая финансовый фейр-плей, мы вынуждены торговать, иначе мы оказались бы в тупике этим летом".



"Я не хочу терять его. Финансовый фейр-плей подталкивает нас к этому. Похоже, это случится. Порой такие вещи должны происходить, чтобы клуб рос", — цитирует Хау Sky Sports.