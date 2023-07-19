Хау подтвердил, что Сен-Максимен близок к переходу в "Аль-Ахли"

Аллан Сен-Максимен Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб близок к продаже вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли".

Во вторник вечером "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Рейнджерс" на "Айброксе" в рамках благодарственного матча Аллана Макгрегора.

Сен-Максимен в Глазго не приехал, что усилило спекуляции насчет трансфера 26-летнего француза в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов.

После матча Хау подтвердил слухи, но отметил, что продажа Сен-Максимена в Саудовскую Аравию является вынужденной мерой для принадлежащего саудитам "Ньюкасла".

"Он обсуждает свой переход. Учитывая финансовый фейр-плей, мы вынуждены торговать, иначе мы оказались бы в тупике этим летом".

"Я не хочу терять его. Финансовый фейр-плей подталкивает нас к этому. Похоже, это случится. Порой такие вещи должны происходить, чтобы клуб рос", — цитирует Хау Sky Sports.


Метки Аль-Ахли, Ньюкасл, Сен-Максимен, Хау

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 19.07.2023 09:30 # tigerpool
    Почему 30 миллионов то, могли продать за 100 или 150, чтобы закрыть все вопросы с ФФ.

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  2. sufferwell 19.07.2023 08:24 # sufferwell
    Хау - толстый гомосек, дрочащий на нигеров

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