Хау подтвердил, что Сен-Максимен близок к переходу в "Аль-Ахли"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб близок к продаже вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли".
Во вторник вечером "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Рейнджерс" на "Айброксе" в рамках благодарственного матча Аллана Макгрегора.
Сен-Максимен в Глазго не приехал, что усилило спекуляции насчет трансфера 26-летнего француза в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов.
После матча Хау подтвердил слухи, но отметил, что продажа Сен-Максимена в Саудовскую Аравию является вынужденной мерой для принадлежащего саудитам "Ньюкасла".
"Он обсуждает свой переход. Учитывая финансовый фейр-плей, мы вынуждены торговать, иначе мы оказались бы в тупике этим летом".
"Я не хочу терять его. Финансовый фейр-плей подталкивает нас к этому. Похоже, это случится. Порой такие вещи должны происходить, чтобы клуб рос", — цитирует Хау Sky Sports.
19.07.2023 08:00
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Почему 30 миллионов то, могли продать за 100 или 150, чтобы закрыть все вопросы с ФФ.
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Хау - толстый гомосек, дрочащий на нигеров
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