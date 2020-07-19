"Аль-Наср" согласовал покупку Теллеса

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии согласовал приобретение защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса.

Теллесу по-прежнему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который на прошлый сезон отправил Алекса в аренду в "Севилью".



Теллес провел 27 матчей за "Севилью" и выиграл Лигу Европы, но андалусийский клуб не стал выкупать 30-летнего бразильца.



Сейчас "Юнайтед" нашел новое пристанище для Теллеса, согласовав продажу Алекса в "Аль-Наср" за 4 миллиона фунтов плюс бонусы, утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Самому Теллесу "Аль-Наср", за который выступает бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду, предложил контракт с базовой зарплатой в 7 млн. фунтов в год.