Светская хроника за среду

"Бавария" сделает третье предложение по Харри Кейну. Луис Диас стал целью для "Аль-Хиляля". Пьер-Эмерик Обамеянг договорился с "Марселем". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Бавария" готовит свое третье предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (Evening Standard)



Нуждающаяся в деньгах на покупку Кейна "Бавария" открыта к продаже полузащитника Йозуа Киммиха, который может быть интересен "Ливерпулю". (Kicker)



"Аль-Хиляль" заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Record)



"Манчестер Юнайтед" переключится на нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани, если не сможет убедить "Аталанту" снизить установленную за Расмуса Хейлунда цену в 60 миллионов фунтов. (ESPN)



"Юнайтед" назначил цену в 10 млн. фунтов за вингера Энтони Элангу, который интересен "Ноттингем Форест". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" обдумывает покупку 20-летнего голкипера "Уравы Редс" Циона Судзуки. (Sky Sports)



Полузащитник Леон Горецка, которым интересуются "Юнайтед" и "Вест Хэм", решил, что не хочет уходить из "Баварии" этим летом. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Юнайтед" Скотте Мактоминее. (Sky Sports)



Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал трехлетний контракт с "Марселем", который теперь начинает переговоры с "синими". (The Guardian)



Атакующий полузащитник "Челси" Омари Хатчинсон договаривается о переходе в "Ипсвич" на правах аренды. (The Athletic)



"Ньюкасл" в считанных днях от покупки вингера "Лестера" Харви Барнса. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" обсуждает переход своего полузащитника Джовани Ло Чельсо в "Наполи". (Football Italia)



Нападающий Александар Митрович требует от "Фулхэма" отпустить его в "Аль-Хиляль", готовый утроить зарплату серба в 120,000 фунтов в неделю. (Evening Standard)



"Лутон" близок к покупке полузащитника "Астон Виллы" Марвелуса Накамбы. (The Telegraph)



Другое



14-летний сын Микеля Артеты Габриэль был замечен в форме тренера на занятии "Арсенала" в США. (Daily Mail)



Перенесший кровоизлияние в мозг легенда "Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар был переведен из реанимации в обычную палату. (Daily Star)



"Бавария" выиграла предсезонный матч против команды из низших дивизионов Германии со счетом 27:0. (Daily Mirror)