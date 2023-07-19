Светская хроника за среду
"Бавария" сделает третье предложение по Харри Кейну. Луис Диас стал целью для "Аль-Хиляля". Пьер-Эмерик Обамеянг договорился с "Марселем". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Бавария" готовит свое третье предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (Evening Standard)
Нуждающаяся в деньгах на покупку Кейна "Бавария" открыта к продаже полузащитника Йозуа Киммиха, который может быть интересен "Ливерпулю". (Kicker)
"Аль-Хиляль" заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Record)
"Манчестер Юнайтед" переключится на нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани, если не сможет убедить "Аталанту" снизить установленную за Расмуса Хейлунда цену в 60 миллионов фунтов. (ESPN)
"Юнайтед" назначил цену в 10 млн. фунтов за вингера Энтони Элангу, который интересен "Ноттингем Форест". (Manchester Evening News)
"Юнайтед" обдумывает покупку 20-летнего голкипера "Уравы Редс" Циона Судзуки. (Sky Sports)
Полузащитник Леон Горецка, которым интересуются "Юнайтед" и "Вест Хэм", решил, что не хочет уходить из "Баварии" этим летом. (Sky Sport Germany)
"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Юнайтед" Скотте Мактоминее. (Sky Sports)
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал трехлетний контракт с "Марселем", который теперь начинает переговоры с "синими". (The Guardian)
Атакующий полузащитник "Челси" Омари Хатчинсон договаривается о переходе в "Ипсвич" на правах аренды. (The Athletic)
"Ньюкасл" в считанных днях от покупки вингера "Лестера" Харви Барнса. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" обсуждает переход своего полузащитника Джовани Ло Чельсо в "Наполи". (Football Italia)
Нападающий Александар Митрович требует от "Фулхэма" отпустить его в "Аль-Хиляль", готовый утроить зарплату серба в 120,000 фунтов в неделю. (Evening Standard)
"Лутон" близок к покупке полузащитника "Астон Виллы" Марвелуса Накамбы. (The Telegraph)
Другое
14-летний сын Микеля Артеты Габриэль был замечен в форме тренера на занятии "Арсенала" в США. (Daily Mail)
Перенесший кровоизлияние в мозг легенда "Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар был переведен из реанимации в обычную палату. (Daily Star)
"Бавария" выиграла предсезонный матч против команды из низших дивизионов Германии со счетом 27:0. (Daily Mirror)
19.07.2023 06:00
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Последние комментарии:
Блин я наверное слишком сильно люблю футбол
Поэтому сильно рад тому что вандерСар поправляется
(ответить)
Наркот, когда "кацап" встретился ему в реальности и наркот забыл, что не за экраном монитора "Не трогай меня, я всего лишь безобидный сборщик голубики")
(ответить)
Проекция — это механизм психологической защиты, при котором происходит перенесение собственных чувств, мыслей и желаний на окружающих
Redwhitegun
Ты тупой, прилется объянить
Источник: http://fapl.ru/posts/101638/?c=1
Лол
(ответить)
Свинособачий вой с 6 утра уже, пхахаха)
(ответить)
Арабы прямо сейчас убивают европейский футбол, я уверен многие футболисты в рассвете сил ждут приглашения оттуда. и многим уже фиолетово на трофеи лч и внутренние кубки, конкуренцию — лиж бы съебать в СА.
(ответить)
Проекция — это механизм психологической защиты, при котором происходит перенесение собственных чувств, мыслей и желаний на окружающих.
narcot
Он бы обоссал тебя, а ты б добавку просил)
Источник: http://fapl.ru/posts/101619/?c=1#c7808781
narcot
Ты б сразу на колени перед ним встал)
Источник: http://fapl.ru/posts/101633/?c=1#c7808910
narcot
норм на тупизме собираешь))
Источник: http://fapl.ru/posts/101619/?c=1
(ответить)
Россияне перестали обращаться к пуйлу. Новый Царь - Лукашенко! Помоги, батька, - говорят - иначе пойдем на Москву, как Пригожин.
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Снова ночью зерновую сделку продляли, настолько жарко и огненно было на членоине)
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Будем сегодня обсерать каклов? Или пусть отдохнут?
(ответить)
"Аль-Хиляль" заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Record)
Источник: http://fapl.ru/posts/101638/?c=1
за 200 пусть забирают, на Кайседо с Де Йонгом хватит как раз
(ответить)
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